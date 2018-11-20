2018-11-20T06:01:01+03:00
В мире

Дональд Трамп с супругой торжественно встретили главную рождественскую елку США

Дональд Трамп с супругой торжественно встретили главную рождественскую елку США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Белый дом привезли главную рождественскую елку СШАВ Белый дом привезли главную рождественскую елку СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп и первая леди Америки Меланья Трамп 19 ноября торжественно встретили главную рождественскую елку страны. Шестиметровое дерево по традиции привезли в Белый дом на конной упряжке.

У северного входа в президентскую резиденцию первая чета Соединенных Штатов внимательно его осмотрели и дали «добро» на установку. Трансляцию церемонии встречи рождественской ели вела пресс-служба Белого дома.

Стоит отметить, что главная американская «ёлка» – это на самом деле пихта, которую привезли из штата Северная Каролина. Каждый год в США проводится специальный конкурс, на котором выбирается самый лучший производитель рождественских елей, которому выпадает честь отправить праздничное дерево главе государства. В этом году победил фермер Лэрри Смит.

Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые Дональд Трамп поздравил соотечественников с Рождеством как избранный президент 25 декабря 2018 года, а уже в следующем году он обратился к американцам рождественскими пожеланиями уже как действующий глава государства.

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