2018-11-20T08:40:51+03:00
Авто

Оформлять ДТП можно будет в специальном приложении

Это ускорит составление европротокола и не придется заполнять бумажную версию документа
Ася РОМАНЧУК
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Оформлять ДТП можно будет в специальном приложенииОформлять ДТП можно будет в специальном приложенииФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Автомобилистам могут разрешить заполнять европротокол после ДТП в специальном приложении. Повреждения машины можно будет просто сканировать, а программа сама внесет сведения в документ.

Специально для этого будет разработана программа, которая появится на базе системы по оформлению ПТС. Ее разработкой занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт».

Приложение будет самостоятельно сверять снимки автомобиля, которые были загружены при получении электронной версии ПТС с фото поврежденного авто.

Оформить ЭПТС можно будет при регистрации транспортного средства. А если машина уже стоит на учете, то есть возможность перевести документ в виртуальный формат. Для этого оператору техосмотра нужно будет сфотографировать авто через мобильное приложение и загрузить документы.

Затем эти данные распознаются и сверяются с базой ГИБДД. Сейчас приложение «обучается», на ближайшее время запланировано тестирование с Госавтоинспекцией.

Обязательным ЭПТС станет с ноября 2019 года.

- При оформлении европротокола через специальное приложение водитель только загружает фото, а система сама их сверяет и отправляет уведомление в страховую компанию, - рассказывает газете «Известия» рассказал глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов.

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