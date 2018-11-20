Усатый котяра покорил интернет душевным исполнением грузинских песен

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-20T11:06:24+03:00

Даже мордочка этого кота по-кавказски колоритна Фото: Скриншот с видео

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Новая звезда российской эстрады взошла в социальных сетях. В интернете продолжает набирать популярность ролик с котом, который исполняет грузинские песни.

Видео было опубликовано неким Юрием Мережко на его странице в Twitter в прошлый вторник, 13 ноября, и уже собрало более 12 тысяч отметок "Нравится".

Пользователей приводит в восторг умение котика столь душевно завывать. И кажется, будто в его исполнении есть все - и ритм, и такт и даже драматические паузы.

Усатый кот поёт грузинские песни .

В комментариях под записью питомца уже предложили отправить в качестве участника на следующее "Евровидение". При этом одна из пользовательниц предположила, что конкретно эта песня застольная, и хозяину стоит отвести своего кота к миске с едой.

"По-моему, это все-таки Битлз "She loves you". Но не очень выходит", - ответил другой комментатор.

"Я даже под него станцевал", - добавил третий.

Нашлись и те, кому завывания котика показались похожими на церковные песнопения.

"Как будто молитву послушал, сразу очистилась душа", - говорится в комментариях.

Сам автор ролика заявил, что его питомец всего лишь "выучил пару грузинских песен". И действительно, даже пятна на мордочке черно-белого кота напоминают шикарные густые усы, столь свойственные для представителей кавказских народов.

Кстати, если говорить о внешности питомцев, то ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети нашли самого уродливого из них. Неоднозначное первое место занял белый пушистый кот по кличке Уилфред.