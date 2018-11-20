Выставка «Пикассо & Хохлова» расскажет о любви художника и его русской музы

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-20T11:29:29+03:00

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В ГМИИ им. А.С. Пушкина 20 ноября открывается выставка «Пикассо & Хохлова», рассказывающая историю любви испанского художника и русской балерины. На выставке представлены более 200 экспонатов, большая часть картин и графики — из собрания Национального музея Пикассо в Париже. Внук Пабло Пикассо и Ольги Хохловой Бернар Руис-Пикассо впервые покажет неизвестные картины из семейной коллекции, а также архивы, которые долгие годы хранились в дорожном сундуке его русской бабушки. Генеральным спонсором выставки выступил банк ВТБ.

— Вместе со зрителем мы пройдем через разные этапы этой драматичной истории, которая не только внутренне изменила самого художника, но и оказала огромное влияние на его искусство, — рассказала директор музея имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

Пикассо и Хохлова обвенчались в 2018 году в Париже. Их брак был очень счастливым, пока Пабло не увлекся другой женщиной. Супруги окончательно расстались в 1935 году, но оставались официально женатыми вплоть до смерти Ольги в 1955 году.

— Это один из ключевых музейных проектов года в масштабах не только музея, но и всей страны, — подчеркивает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ. — Такую подборку ранее никогда не представляли публике, поэтому мы уверены, что выставка «Пикассо & Хохлова» вызовет живой интерес не только у соотечественников, но и у туристов из других стран.