В Португалии при обрушении шоссе погибли два человека
На юге Португалии обрушилась часть автомобильной трассы. Инцидент произошел в регионе Алту-Алентежу. Разрешенное шоссе соединяло да населенных пункта Борба и Вилан-Висоза.
Дорожное полотно обрушилось с высоты примерно 80 метров. Это случилось из-за схода оползня. Отмечается, что в момент катастрофы по дороге ехали несколько автомобилей, все они упали с обрыва и оказались под завалами.
ЧП произошло накануне, и на сегодняшний день спасателям удалось вытащить тела двух погибших автомобилистов. Сообщается, что еще по меньшей мере пять человек остаются под завалами, об их судьбе пока ничего не известно. В настоящее время спасательная операция на месте обрушения продолжается, передает сайт телеканала «Звезда».
В зоне ЧП работает воздушная спец техника, однако спасательная операция осложняется вероятностью повторного схода оползня, передает телеканал «360».
В Португалии в пропасть обрушилась часть шоссе.Несколько машин оказались под завалами