2018-11-20T12:46:05+03:00
Происшествия

В Португалии при обрушении шоссе погибли два человека

Спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Португалии из-за оползня обрушился мостВ Португалии из-за оползня обрушился мостФото: Скриншот с видео
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На юге Португалии обрушилась часть автомобильной трассы. Инцидент произошел в регионе Алту-Алентежу. Разрешенное шоссе соединяло да населенных пункта Борба и Вилан-Висоза.

Дорожное полотно обрушилось с высоты примерно 80 метров. Это случилось из-за схода оползня. Отмечается, что в момент катастрофы по дороге ехали несколько автомобилей, все они упали с обрыва и оказались под завалами.

ЧП произошло накануне, и на сегодняшний день спасателям удалось вытащить тела двух погибших автомобилистов. Сообщается, что еще по меньшей мере пять человек остаются под завалами, об их судьбе пока ничего не известно. В настоящее время спасательная операция на месте обрушения продолжается, передает сайт телеканала «Звезда».

В зоне ЧП работает воздушная спец техника, однако спасательная операция осложняется вероятностью повторного схода оползня, передает телеканал «360».

В Португалии в пропасть обрушилась часть шоссе.Несколько машин оказались под завалами

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