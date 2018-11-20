В Португалии при обрушении шоссе погибли два человека

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-20T12:46:05+03:00

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На юге Португалии обрушилась часть автомобильной трассы. Инцидент произошел в регионе Алту-Алентежу. Разрешенное шоссе соединяло да населенных пункта Борба и Вилан-Висоза.

Дорожное полотно обрушилось с высоты примерно 80 метров. Это случилось из-за схода оползня. Отмечается, что в момент катастрофы по дороге ехали несколько автомобилей, все они упали с обрыва и оказались под завалами.

ЧП произошло накануне, и на сегодняшний день спасателям удалось вытащить тела двух погибших автомобилистов. Сообщается, что еще по меньшей мере пять человек остаются под завалами, об их судьбе пока ничего не известно. В настоящее время спасательная операция на месте обрушения продолжается, передает сайт телеканала «Звезда».

В зоне ЧП работает воздушная спец техника, однако спасательная операция осложняется вероятностью повторного схода оползня, передает телеканал «360».