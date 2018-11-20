2018-11-20T13:16:21+03:00
Наука

В Бразилии нашли термитники возрастом 3800 лет

Насекомые выбросили на поверхность около 10 кубических километров земли
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученый изучает термитник в одном из национальных парков Бразилии.Ученый изучает термитник в одном из национальных парков Бразилии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Бразилии местные ученые обнаружили уникальную систему термитников, возраст которой составляет около 3800 тысяч лет. По площади ее можно сопоставить с тремя Курганскими областями.

Сообщается, что речь идет о термитах Syntermes dirus. Часть холмов, насыпанных этими насекомыми до сих пор обитаемы. Термитам удалось создать в регионе гигантскую систему тоннелей и выбросить на поверхность около 10 кубических километров земли, что эквивалентно четырем тысячам пирамид в Гизе.

Примечательно, что это творение природы настолько огромно, что его можно увидеть из космоса, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученые отмечают, что термит стараются держать тоннели своих строений закрытыми. Насекомые выходят на поверхность только в ночное время, и та стараются каждый раз после выхода запечатывать отверстие за собой, передает сайт argumenti.ru.

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