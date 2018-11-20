Участник скандальных гонок на Gelandewagen будет выдворен из России

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-20T13:20:39+03:00

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Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, который стал скандально известен после участия в гонках на Gelandewagen с полицией в 2016 году, будет выдворен за пределы России. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.

По ее словам, молодой человек был признан представляющим реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя нашей страны.

Министерство внутренних дел утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в России еще в июле этого года на основе информации о пребывании в Москве иностранцев, причастных к экстремистской деятельности. Парень, по данным следствия, агитировал общественность против действующего правительства и правоохранительных органов. "Гонщик" пытался признать выводы ведомства недействительными, но его иск так и не был удовлетворен.

"Решение МВД России о нежелательности пребывания А.Маджидова в РФ является оправданным, справедливым и соразмерным с учетом степени опасности деяний административного истца и не противоречит правовой позиции Европейского суда по правам человека", - передает агентство "Москва" со ссылкой на суд.

Напомним, что Маджидов неоднократно лишался водительских прав и привлекался к ответственности за совершение правонарушений. Так, например, несколько лет назад он на машине сына топ-менеджера компании "Лукойл" устроил "заезд" по Москве с грубыми нарушениями ПДД.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, молодой человек неоднократно садился за руль автомобиля без прав и по поддельным документам.