2018-11-20T15:41:03+03:00
Политика

Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя

По словам главы МИД РФ, данное решение принималось вопреки позиции большинства стран-участников Конвенции по химическому оружию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал планы по наделению технического секретариата Организации по запрещению химического оружия атрибутивными функциями. Глава ведомства заявил, что все подобные попытки противоречат мнению большинства стран-членов ОЗХО.

"Чего только стоит авантюра с попыткой наделить технический, подчеркну - технический, секретариат Организации по запрещению химического оружия функциями обвинителей - это грубейшее нарушение Конвенции по химическому оружию, прерогатив СБ ООН и вопреки позиции большинства государств-участников этой Конвенции", - сказал Лавров во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам в Москве.

Напомним, что решение ОЗХО об атрибуции было принято в июне этого года. Таким образом, организация получила право определять виновных в применении отравляющих веществ.

Ранее РФ и Китай предложили создать группу экспертов для оценки правомерности такого решения, однако участники генеральной конференции на голосовании отвергли эту идею, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве проект наделения ОЗХО атрибутивными полномочиями уже расценили как антироссийский.

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