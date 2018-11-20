Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя

20 Нояб. 15:40 2018-11-20T15:41:03+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал планы по наделению технического секретариата Организации по запрещению химического оружия атрибутивными функциями. Глава ведомства заявил, что все подобные попытки противоречат мнению большинства стран-членов ОЗХО.

"Чего только стоит авантюра с попыткой наделить технический, подчеркну - технический, секретариат Организации по запрещению химического оружия функциями обвинителей - это грубейшее нарушение Конвенции по химическому оружию, прерогатив СБ ООН и вопреки позиции большинства государств-участников этой Конвенции", - сказал Лавров во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам в Москве.

Напомним, что решение ОЗХО об атрибуции было принято в июне этого года. Таким образом, организация получила право определять виновных в применении отравляющих веществ.

Ранее РФ и Китай предложили создать группу экспертов для оценки правомерности такого решения, однако участники генеральной конференции на голосовании отвергли эту идею, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве проект наделения ОЗХО атрибутивными полномочиями уже расценили как антироссийский.