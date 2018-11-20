Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал планы по наделению технического секретариата Организации по запрещению химического оружия атрибутивными функциями. Глава ведомства заявил, что все подобные попытки противоречат мнению большинства стран-членов ОЗХО.
"Чего только стоит авантюра с попыткой наделить технический, подчеркну - технический, секретариат Организации по запрещению химического оружия функциями обвинителей - это грубейшее нарушение Конвенции по химическому оружию, прерогатив СБ ООН и вопреки позиции большинства государств-участников этой Конвенции", - сказал Лавров во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам в Москве.
Напомним, что решение ОЗХО об атрибуции было принято в июне этого года. Таким образом, организация получила право определять виновных в применении отравляющих веществ.
Ранее РФ и Китай предложили создать группу экспертов для оценки правомерности такого решения, однако участники генеральной конференции на голосовании отвергли эту идею, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал о том, что в Москве проект наделения ОЗХО атрибутивными полномочиями уже расценили как антироссийский.