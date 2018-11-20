BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Телерадиовещательная компания BBC пригласила провести рождественский эфир 73-летнего Эрика Торпа. Мужчина 44 года выходил в эфир из собственного садового сарая для своей жены.
В минувшее воскресенье британца пригласили на шоу Джастина Дилли. Во время эфира его позвали провести часовое шоу на радио BBC Three Counties.
Эрик Торп влюбился в радио в начале 60-х годов Фото: BBC Three Counties
Таким предложением Эрик был тронут. С трепетом в голосе он сказал «Вам лучше передать мне платок. Это очень приятно. Впервые в моей жизни я потерял дар речи».
Известно, что последние 44 года Эрик Торп организовал в своем садовом сарае маленькую радиостанцию. В эфире он ставил музыку и рассказывал местные новости. Его единственным слушателям являлась супруга.
Садовый сарай, из которого в эфир выходил Торп Фото: BBC Three Counties
Однажды соседи, обеспокоенные шумом из сарая, вызвали на участок Эрика полицию. В ходе проверки радиоведущий не растерялся и взял у них интервью.
По словам самого Эрика, в радио он влюбился после прослушивания Radio Caroline и Radio London, которые работали на побережье Эссекса в 1960-х года. Позднее ему даже удалось устроиться на одну пиратскую радиостанцию, но она закрылась. Тогда он решил создать в сарае собственное радио и вещать для своей жены.