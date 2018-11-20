2018-11-20T15:43:56+03:00
Общество

BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая

Британец Эрик Торп из Стокпорта вел трансляции только для своей жены
Алена Басавина
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BBC пригласила на работу ведущего, который выходил в эфир из сарая 44 года Фото: BBC Three CountiesBBC пригласила на работу ведущего, который выходил в эфир из сарая 44 года Фото: BBC Three Counties
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Телерадиовещательная компания BBC пригласила провести рождественский эфир 73-летнего Эрика Торпа. Мужчина 44 года выходил в эфир из собственного садового сарая для своей жены.

В минувшее воскресенье британца пригласили на шоу Джастина Дилли. Во время эфира его позвали провести часовое шоу на радио BBC Three Counties.

Эрик Торп влюбился в радио в начале 60-х годов Фото: BBC Three Counties

Эрик Торп влюбился в радио в начале 60-х годов Фото: BBC Three Counties

Таким предложением Эрик был тронут. С трепетом в голосе он сказал «Вам лучше передать мне платок. Это очень приятно. Впервые в моей жизни я потерял дар речи».

Известно, что последние 44 года Эрик Торп организовал в своем садовом сарае маленькую радиостанцию. В эфире он ставил музыку и рассказывал местные новости. Его единственным слушателям являлась супруга.

Садовый сарай, из которого в эфир выходил Торп Фото: BBC Three Counties

Садовый сарай, из которого в эфир выходил Торп Фото: BBC Three Counties

Однажды соседи, обеспокоенные шумом из сарая, вызвали на участок Эрика полицию. В ходе проверки радиоведущий не растерялся и взял у них интервью.

По словам самого Эрика, в радио он влюбился после прослушивания Radio Caroline и Radio London, которые работали на побережье Эссекса в 1960-х года. Позднее ему даже удалось устроиться на одну пиратскую радиостанцию, но она закрылась. Тогда он решил создать в сарае собственное радио и вещать для своей жены.

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