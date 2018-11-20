Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру

20 Нояб. 15:41 2018-11-20T15:43:13+03:00

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Исследователи из Нидерландов и Германии решили представить, как же выглядит на самом деле черная дыра. Для этого ученые смоделировали абстрактную модель, которая может объяснить многие научные теории. Зрелище получилось довольно занятное.

Для 3D-модели использовали актуальные данные и астрофизические концепции. В итоге можно взглянуть не только на саму черной дыру, но и на ее окрестности.

Исследователи отмечают, что это самая реалистичная модель, подробнее пока не существует, делится автор исследования Джорджи Давелаар из голландского Университета Радбуда.

Помимо интереса в будущем, исследование поможет приоткрыт завесу тайн прошлого.

ученые впервые визуализировали черную дыру.Получилось захватывающее зрелище

Пока человечество не может добраться до черной дыры, чтобы провести исследования, так что остается довольствоваться только компьютерной графикой.

По подсчетам специалистов Sagittarius A* — находящаяся в центре Млечного Пути сверхмассивная черная дыра, ее масса равна четырем миллионам солнечных. Несмотря на то, что наблюдать черную дыру нельзя, можно изучить ее окрестности, сообщает «Ридус».