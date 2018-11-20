2018-11-20T16:03:49+03:00
Общество

В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета

Однако новый виртуальный документ будут выдавать по желанию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билетаВ Госдуме приняли закон о введении электронного военного билетаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

На днях Государственная дума приняла закон о введении личной электронной карты как документа воинского учета.

Главная цель этого законопроекта – обеспечить плавный переход на электронный учет и справку вместо военного билета.

В новой карте будут прописаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и образование.

Виртуальный документ будет также содержать информацию о месте работы, состояния здоровья, годности к военной службе, наличии военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда, сообщает "РИА Новости".

Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, отметил, что карта будет иметь высокую степень защиты. Выдавать ее будут по желанию. При этом, в Госдуме отметили, что отменять выдачу военного билета в ближайшее время не планируется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии
Цена на нефть марки Brent упала ниже $63
В ВОЗ предложили лечить тех, кто попался за рулем пьяный
Владимир Путин провел встречу с главой ФНС
Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды
Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи
Российская армия возродит институт сестер милосердия
Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству
«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
Две российские компании попали под санкции США
ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль