В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета
На днях Государственная дума приняла закон о введении личной электронной карты как документа воинского учета.
Главная цель этого законопроекта – обеспечить плавный переход на электронный учет и справку вместо военного билета.
В новой карте будут прописаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и образование.
Виртуальный документ будет также содержать информацию о месте работы, состояния здоровья, годности к военной службе, наличии военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда, сообщает "РИА Новости".
Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, отметил, что карта будет иметь высокую степень защиты. Выдавать ее будут по желанию. При этом, в Госдуме отметили, что отменять выдачу военного билета в ближайшее время не планируется.