20 Нояб. 16:03 2018-11-20T16:03:49+03:00

В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета Фото: Александр ГЛУЗ

Однако новый виртуальный документ будут выдавать по желанию

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На днях Государственная дума приняла закон о введении личной электронной карты как документа воинского учета.

Главная цель этого законопроекта – обеспечить плавный переход на электронный учет и справку вместо военного билета.

В новой карте будут прописаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и образование.

Виртуальный документ будет также содержать информацию о месте работы, состояния здоровья, годности к военной службе, наличии военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда, сообщает "РИА Новости".

Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, отметил, что карта будет иметь высокую степень защиты. Выдавать ее будут по желанию. При этом, в Госдуме отметили, что отменять выдачу военного билета в ближайшее время не планируется.