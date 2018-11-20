2018-11-20T19:13:39+03:00
Экономика

Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию

Формировать базу изображения лиц и образцов голосов будут только крупные игроки финансового рынка
Ася РОМАНЧУК
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Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометриюБанкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометриюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Про биометрические данные, которые позволят россиянам получать банковские услуги удаленно, говорят уже давно. Постепенно становится понятно, что разрешат формировать такую базу только крупным банка.

В Госдуме готовится законопроект, который ограничит от данной процедуры все кредитные организации с уставным капиталом до 1 млрд рублей.

В небольших банках оценили предстоящие нововведение положительно, отметив, что это простимулирует работу организаций, так как они смогут пользоваться готовой базой, и избавит от затрат, связанных со сбором биометрических данных. Процедура сбора биометрии довольна затратная. По оценкам Ассоциации российских банков, для того, чтобы оборудовать один офис нужно не менее 5 миллионов рублей.

Основные затраты – это программное обеспечение, которое потребуется для передачи сведений в единую базу.

Капитал в 1 миллиард рублей имеют 211 банков из 496 действующих на территории страны, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что совсем скоро банки начнут формировать единую биометрическую базу клиентов. Перед стартом проекта ЦБ планирует провести проверку готовности кредитных учреждений.

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