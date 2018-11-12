Центробанк РФ проверит готовность банков к сбору биометрии граждан

12 Нояб. 06:29 2018-11-12T06:32:07+03:00

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Банк России проводит в банках проверку готовности к снятию биометрических параметров граждан. Кредитные организации получили от Центробанка запросы с требованием доложить о реальном состоянии дел.

Как пишет газета “Коммерсант”, региональные отделения ЦБ приглашали к себе руководителей банков с докладами по этому вопросу. Данные “Ростелекома” говорят о том, что готовность компаний к сбору биометрических данных на очень низком уровне.

Биометрию на данный момент принимают только в 355 банковских отделениях.

“То есть даже меньше, чем анонсировалось при старте программы. И даже если добавить Тинькофф-банк, который собирает данные путем выезда к клиенту в 80 регионах РФ, то 4 тысячи отделений все равно не выходит”, - пишет издание.

За первые четыре месяца сбора биометрии в целом по всей стране удалось собрать менее 3 тысячи биометрических шаблонов. Центробанк в такой ситуации либо может массово штрафовать банки, либо рассмотреть возможность отсрочки внедрения новых технологий.

Напомним, сайт "КП" писал, что в России разрабатывается проект нормативного акта, который сможет закрепит за банками обязанность в 2019 году обеспечивать сбор биометрических параметров в 30% отделений по каждому региону присутствия. Эти шаги призваны повысить доступность финансовых услуг.