Центробанк РФ проверит готовность банков к сбору биометрии граждан
Банк России проводит в банках проверку готовности к снятию биометрических параметров граждан. Кредитные организации получили от Центробанка запросы с требованием доложить о реальном состоянии дел.
Как пишет газета “Коммерсант”, региональные отделения ЦБ приглашали к себе руководителей банков с докладами по этому вопросу. Данные “Ростелекома” говорят о том, что готовность компаний к сбору биометрических данных на очень низком уровне.
Биометрию на данный момент принимают только в 355 банковских отделениях.
“То есть даже меньше, чем анонсировалось при старте программы. И даже если добавить Тинькофф-банк, который собирает данные путем выезда к клиенту в 80 регионах РФ, то 4 тысячи отделений все равно не выходит”, - пишет издание.
За первые четыре месяца сбора биометрии в целом по всей стране удалось собрать менее 3 тысячи биометрических шаблонов. Центробанк в такой ситуации либо может массово штрафовать банки, либо рассмотреть возможность отсрочки внедрения новых технологий.
Напомним, сайт "КП" писал, что в России разрабатывается проект нормативного акта, который сможет закрепит за банками обязанность в 2019 году обеспечивать сбор биометрических параметров в 30% отделений по каждому региону присутствия. Эти шаги призваны повысить доступность финансовых услуг.