Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете

20 Нояб. 19:31 2018-11-20T19:33:17+03:00

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В США начали готовиться к предстоящему Рождеству. Уже доставлен главный атрибут – шестиметровая ель.

Она будет установлена в Белом доме. Привезли лесную красавицу на карете, запряженной лошадьми.

Только после того, как супруги оценили дерево и дали разрешение на установку в Голубой комнате резиденции, его занесли в помещение.

Кстати, дерево доставили в Вашингтон из штата Северная Каролина. В прошлом году резиденцию украшала ель из штата Висконсин.

Красавица росла у местного фермера 25 лет, прежде чем была удостоена чести стать главной елкой страны.

Первая леди США лично принимала рождественскую елку

Фермер Лэрри Смит победил в конкурсе Национальной ассоциации производителей рождественских елок, передает Usatoday.com.

Эксперты уже отмечают, что дерево стоило уйму денег, так как первая леди США очень трепетно относится к рождеству и не особенно экономит.

Известно, что весит ель более 350 килограммов, сообщает сайт «Дни.ру».