Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
В США начали готовиться к предстоящему Рождеству. Уже доставлен главный атрибут – шестиметровая ель.
Она будет установлена в Белом доме. Привезли лесную красавицу на карете, запряженной лошадьми.
Только после того, как супруги оценили дерево и дали разрешение на установку в Голубой комнате резиденции, его занесли в помещение.
Кстати, дерево доставили в Вашингтон из штата Северная Каролина. В прошлом году резиденцию украшала ель из штата Висконсин.
Красавица росла у местного фермера 25 лет, прежде чем была удостоена чести стать главной елкой страны.
Первая леди США лично принимала рождественскую елку
Фермер Лэрри Смит победил в конкурсе Национальной ассоциации производителей рождественских елок, передает Usatoday.com.
Эксперты уже отмечают, что дерево стоило уйму денег, так как первая леди США очень трепетно относится к рождеству и не особенно экономит.
Известно, что весит ель более 350 килограммов, сообщает сайт «Дни.ру».