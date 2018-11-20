2018-11-20T20:53:37+03:00
Звезды

Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству

Критерием для включения в состав новых членов являлся личный творческий успех и профессиональный авторитет
Алена Басавина
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Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусствуПутин утвердил новый состав Совета по культуре и искусствуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно опубликованному указу, в обновленном совете оказалось 55 человек. Только 27 из них ранее уже были в составе.

Новыми членами стали известные и авторитетные деятели культуры и искусства разных жанров: режиссеры Андрей Михалков (Кончаловский) и Федор Бондарчук, общественный деятель Наталья Солженицына, руководители театров Дмитрий Бертман, Владимир Машков, Владимир Урин, Михаил Бычков, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, руководители музеев Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова, литературовед и писатель Евгений Водолазкин, детский писатель Анастасия Орлова (А.А.Рогах).

Также в Совет вошли композиторы Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко, певица Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Отмечается, что определяющим критерием для включения в состав Совета стал личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет.

Заместителем председателя Совета вновь стал кинорежиссер Карен Шахназаров. Секретарем Совета - Владимир Толстой.

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