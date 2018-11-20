2018-11-20T21:29:19+03:00
Политика

Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи

США намерены оставаться партнером Эр-Рияда, несмотря на неопределенность с делом журналиста
Алена Басавина
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США продолжит сотрудничество с Саудовской АравиейСША продолжит сотрудничество с Саудовской АравиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты останутся партнерами с Саудовской Аравией, невзирая на существование некоторых вопросов к расследованию убийства Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в официальном сообщении президента Дональда Трампа.

«Мы можем никогда не выяснить все факты вокруг убийства Хашкаджи. Но в любом случае мы продолжим отношения с Саудовской Аравий, ведь она была прекрасным союзником в столь важной борьбе против Ирана. Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии в интересах своей страны, Израиля и других партнеров США в регионе», - сказал глава США.

Американский лидер также заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд мог заранее знать об убийстве журналиста. «Может быть, он знал, а может, и нет!» - отметил Дональд Трамп.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи был убит саудовскими агентами после посещения консульства Эр-Рияда в Стамбуле. По данным турецких спецслужб, мужчину долго пытали, а затем расчленили.

Известно, что ранее в распоряжении ЦРУ оказалась запись брата наследного принца (он же посол Саудовской Аравии в Турции) Халида бин Салмана с Хашкаджи, в ходе которого тот позвал журналиста в консульство. В настоящий момент выясняется, знал ли дипломат о том, что оппозиционера собираются убить.

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