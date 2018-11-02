Эрдоган назвал заказчиков убийства саудовского журналиста Хашукджи

2 Нояб. 23:21 2018-11-02T23:22:26+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что заказчиками убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи были высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии.

«Мы знаем, что приказ на убийство Хашкаджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии», - написал он в статье, опубликованной газетой The Washington Post в пятницу.

Эрдоган отметил, что непосредственные исполнители этого резонансного преступления есть среди тех 18 человек, задержанных ранее в королевстве.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара и Эр-Рияд поддерживают дружественные отношения, и он «ни на секунду» не верит в то, что король Саудовской Аравии Салман, «хранитель священных мечетей», как-то причастен к убийству журналиста.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашукджи, который с прошлого года проживал в США, пропал на территории саудовского генконсульства в Стамбуле ровно месяц назад, 2 октября.

Позже неназванный источник в саудовском правительстве поведал прессе свою версию: якобы мужчину «случайно» задушили сотрудники спецслужб королевства, пытаясь уговорить его вернуться на родину. Тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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