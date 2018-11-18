Приказ отдал сын короля: ЦРУ раскрыло детали убийства саудовского журналиста

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ сообщила, что наследник саудовского престола Мухаммед бин Салман, возможно, соврал о своей непричастности к скандальному убийству ее обозревателя Джамаля Хашокджи.

Напомним, проживавший с 2017 года в США Хашокджи 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего исчез. Турецкая полиция сообщила, что в убийстве было задействовано 15 саудовских агентов, жертву пытали и расчленили. Саудовские власти изначально утверждали, что тот покинул здание через час. А 18 дней спустя последовала официальная реакция Эр-Рияда: журналист поссорился со встреченными в генконсульстве людьми и погиб в драке. Расследование взял под личный контроль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Хашокджи 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего исчез.Фото: REUTERS

Турецкие СМИ писали, что их спецслужб есть аудиозапись пыток, сделанная «умными» часами опального публициста. И вот новые подробности.

- ЦРУ перехватило телефонный разговор брата Мухаммеда бин Салмана и по совместительству посла Саудовской Аравии в Турции Халида бин Салмана с Хашокджи, во время которого тот попросил журналиста прибыть в посольство и получить документы для регистрации брака», - пишет The Washington Post.- Халед сделал звонок по указанию брата и уверял Хашакджи в безопасности визита. Пока неясно, знал ли Халед, что Хашокджи в результате убьют.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал информацию о мнении ЦРУ «предварительной» и пообещал опубликовать во вторник полный доклад по этому вопиющему делу.

КОММЕНТАРИЙ ВОСТОКОВЕДА

Гумер ИСАЕВ, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока:

«Президента США хотят выставить защитником убийц»

- Конечно, ЦРУ хочет дискредитировать Дональда Трампа, который неоднократно выступал в защиту наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Другими словами, президента США хотят выставить защитником убийц. При этом не секрет, что Эр-Рияд очень важен для Вашингтона. Саудовская Аравия - один из главнейших импортеров американского оружия и основной союзник Штатов в регионе. Однако, если ЦРУ доведет дело до конца и докажет причастность кронпринца к этому убийству, то у Трампа будут связаны руки. Слишком громкий скандал. И это сильно осложнит американо-саудовские отношения.

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Все-таки убили? Пытки саудовского журналиста были записаны на часы Apple Watch

Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).