2018-11-21T01:05:13+03:00
Происшествия

Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»

Личность погибшего мужчины уже установлена [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Задержки вылета самолета из-за ЧП не былоЗадержки вылета самолета из-за ЧП не былоФото: Иван ВИСЛОВ
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В Интернете опубликовано видео с места гибели человека на взлетно-посадочной полосе подмосковного аэропорта «Шереметьево». Личность погибшего уже установлена, им оказался 25-летний гражданин Армении. По предварительным данным, он прилетел в Москву из Мадрида.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, трагедия случилась в восемь вечера 20 ноября. Самолет «Боинг 737», следующий рейсом «Москва – Афины», сбил мужчину, который почему-то оказался на ВВП. В результате сильнейшего удара молодой человек получил страшные травмы, от которых скончался на месте. Среди его личных вещей был обнаружен посадочный талон.

Аэропорт Шереметьево подтвердил гибель человека на взлётно-посадочной полосе.Видео СК РФ

В аэропорт сразу же прибыли службы СПАСОП, бригада Центра «Медицина катастроф», бригада скорой помощи Шереметьево, а также служба авиационной безопасности и транспортная полиция.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего, а также – как пассажир оказался на взлетно-посадочной полосе.

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