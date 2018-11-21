2018-11-21T03:19:47+03:00
Политика

Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето

По словам представителя Киева, для его страны этот вопрос – один из самых важных приоритетов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права ветоУкраина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права ветоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина вновь подняла вопрос о пересмотре использования права вето в Совете Безопасности ООН, но в этот раз Киев предложил совсем лишить членов Совбеза этого права.

«Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов», - заявил представитель украинской делегации на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной организации.

Он добавил, что «все мы видели слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами СБ в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности».

«Мы выступаем за отмену права вето и решительно поддерживаем все инициативы, направленные на ограничение применения права вето», - приводит слова представителя Украины РИА Новости.

Напомним, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Все пять стран имеют право наложить вето на проект любой резолюции. Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, из Киева давно звучат призывы лишить этого права Россию.

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