2018-11-21T09:06:19+03:00
Происшествия

В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека

Движение в районе аварии частично перекрыто [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Один из участников ДТП на Мичуринском проспектеОдин из участников ДТП на Мичуринском проспектеФото: кадр с видео
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В среду утром, 21 ноября, ДТП с участием трех автомобилей случилось на западе Москвы. Так, около 07:15 мск в районе дома 7 по Мичуринскому проспекту столкнулись три легковушки. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с Ford и «Жигулями».

По последним данным, в результате аварии пострадали три человека.

Кроме того, из-за ДТП был перекрыт левый ряд дороги, в связи с чем движение по Мичуринскому проспекту было сильно затруднено.

ДТП в Москве на Мичуринском проспекте.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно сотрудники ГИБДД (совместно с Центром организации дорожного движения) составили список самых аварийных участков в Москве. Как выяснилось, больше всего ДТП происходит на МКАД, Варшавке, Дмитровке и Можайском шоссе, а также на Кутузовском и Ленинском проспектах и Профсоюзной улице.

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