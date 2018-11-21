В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека
В среду утром, 21 ноября, ДТП с участием трех автомобилей случилось на западе Москвы. Так, около 07:15 мск в районе дома 7 по Мичуринскому проспекту столкнулись три легковушки. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с Ford и «Жигулями».
По последним данным, в результате аварии пострадали три человека.
Кроме того, из-за ДТП был перекрыт левый ряд дороги, в связи с чем движение по Мичуринскому проспекту было сильно затруднено.
ДТП в Москве на Мичуринском проспекте.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно сотрудники ГИБДД (совместно с Центром организации дорожного движения) составили список самых аварийных участков в Москве. Как выяснилось, больше всего ДТП происходит на МКАД, Варшавке, Дмитровке и Можайском шоссе, а также на Кутузовском и Ленинском проспектах и Профсоюзной улице.