Испания согласилась снять вето со сделки по Brexit

СЕГОДНЯ 18:33 2018-11-24T18:33:20+03:00

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В субботу, 24 ноября, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о том, что его страна достигла соглашения с Евросоюзом по вопросу Гибралтара - заморской территории Великобритании, оспариваемой пиренейским королевством.

Таким образом, по его словам, Мадрид снимает наложенное ранее вето на сделку по Brexit и на экстренном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе в ближайшее воскресенье, проголосует за соглашение по Brexit, передает Reuters.

«Европа и Великобритания согласились на требования, обозначенные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра (на экстренном саммите ЕС) за (соглашение по) Brexit», - сказал председатель правительства пиренейского королевства, отметив при этом, что вопрос Гибралтара является «ключевым для Испании».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 ноября, в Брюсселе должен пройти саммит Евросоюза, в ходе которого, как ожидается, члены объединения одобрят соглашение об условиях Brexit. Однако накануне Испания пригрозила блокировать документ в случае, если так и не удастся достичь консенсуса в ситуации с Гибралтаром.