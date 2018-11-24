2018-11-24T22:36:46+03:00
Звезды

Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски

Вырученные средства перечислят арестованному музыканту [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Рэпер ХаскиРэпер ХаскиФото: Артём ГНАТЕНКО
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В субботу рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) сообщил о том, что в ближайший понедельник, 26 ноября, он вместе Бастой (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) выступит в клубе «Главclub Green Concert» в Москве. По словам музыканта, это будет концерт в поддержку его арестованного коллеги - рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов).

«Концерт называется просто и понятно: "Я буду петь свою музыку". Это строчка рэпера Хаски, который в данный момент отбывает 12 суток ареста в Краснодаре», - сказал Oxxxymiron в своем видеообращении, которое он опубликован в Instagram.

Также рэпер пообещал, что все вырученные от концерта деньги будут перечислены Хаски. «Если в данный момент у него (у Хаски) нет возможности свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб, то хотя бы со вторым мы можем все ему помочь, поэтому вся прибыль с концерта пойдет ему», - подчеркнул Мирон Федоров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, причиной для задержания рэпера Хаски стало его стихийное выступление около входа в краснодарский клуб, где должен был состояться его концерт. После того как охрана перестала пускать людей на концертную площадку, музыкант вышел на улицу, забрался на припаркованную у клуба машину и стал выступать перед толпой.

В итоге рэпера задержали и составили в отношении него сразу три протокола об административных правонарушениях. А в минувший четверг, 22 ноября, Хаски дали 12 суток за уличное выступление: срок назначили за мелкое хулиганство.

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