Во Вьетнаме россиянку осудили на 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

24 Нояб. 23:47 2018-11-24T23:47:06+03:00

Девушка заявила, что не знала о содержании посылки и теперь чувствует себя обманутой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам 26-летней Галины Николаенко, она не знала, что находилось в посылке, которая прибыла к ней из Германии

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Народный суд Хошимина приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам лишения свободы по обвинению в распространении наркотиков,

Согласно материалам дела, 26-летняя девушка была задержана еще в январе этого года после того, как на ее имя из Германии была доставлена посылка. Внутри этого почтового отправления находилось почти 700 г наркотиков.

Россиянка уверяла, что не знала о содержании пакета и просто должна была оставить ее в урне рядом с одним из ресторанов. Об этом ее попросил некий молодой человек по имени Николай. С ним Галина познакомилась уже во Вьетнаме, а после долгое время поддерживала связь через интернет.

Газета Thanh Nien сообщает, что к настоящему моменту наша соотечественница уже признала свою вину. При этом она подчеркнула, что чувствует себя обманутой.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году вьетнамский суд вынес приговор в отношении еще одной россиянки - Марии Дапирки. Девушка получила пожизненный тюремный срок за ввоз кокаина. Наркотики обнаружили в чемодане туристки во время пересечения ею границы.