Во Вьетнаме россиянку осудили на 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Народный суд Хошимина приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам лишения свободы по обвинению в распространении наркотиков,
Согласно материалам дела, 26-летняя девушка была задержана еще в январе этого года после того, как на ее имя из Германии была доставлена посылка. Внутри этого почтового отправления находилось почти 700 г наркотиков.
Россиянка уверяла, что не знала о содержании пакета и просто должна была оставить ее в урне рядом с одним из ресторанов. Об этом ее попросил некий молодой человек по имени Николай. С ним Галина познакомилась уже во Вьетнаме, а после долгое время поддерживала связь через интернет.
Газета Thanh Nien сообщает, что к настоящему моменту наша соотечественница уже признала свою вину. При этом она подчеркнула, что чувствует себя обманутой.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году вьетнамский суд вынес приговор в отношении еще одной россиянки - Марии Дапирки. Девушка получила пожизненный тюремный срок за ввоз кокаина. Наркотики обнаружили в чемодане туристки во время пересечения ею границы.