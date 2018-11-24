2018-11-24T23:47:06+03:00
Происшествия

Во Вьетнаме россиянку осудили на 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

По словам 26-летней Галины Николаенко, она не знала, что находилось в посылке, которая прибыла к ней из Германии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Девушка заявила, что не знала о содержании посылки и теперь чувствует себя обманутойДевушка заявила, что не знала о содержании посылки и теперь чувствует себя обманутойФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Народный суд Хошимина приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам лишения свободы по обвинению в распространении наркотиков,

Согласно материалам дела, 26-летняя девушка была задержана еще в январе этого года после того, как на ее имя из Германии была доставлена посылка. Внутри этого почтового отправления находилось почти 700 г наркотиков.

Россиянка уверяла, что не знала о содержании пакета и просто должна была оставить ее в урне рядом с одним из ресторанов. Об этом ее попросил некий молодой человек по имени Николай. С ним Галина познакомилась уже во Вьетнаме, а после долгое время поддерживала связь через интернет.

Газета Thanh Nien сообщает, что к настоящему моменту наша соотечественница уже признала свою вину. При этом она подчеркнула, что чувствует себя обманутой.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году вьетнамский суд вынес приговор в отношении еще одной россиянки - Марии Дапирки. Девушка получила пожизненный тюремный срок за ввоз кокаина. Наркотики обнаружили в чемодане туристки во время пересечения ею границы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации на Украине
Хакеры Anonymous опубликовали британский проект по противодействию России
При обстреле сирийского Алеппо снарядами с хлором пострадали 37 человек
Бойцы ВСУ захватили еще один населенный пункт в "серой зоне" Донбасса
Братия Почаевской Лавры опасается изъятия имущества у монастыря
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Порошенко выразил надежду, что автокефалию «оформят» в ближайшее время
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
В «Роскосмосе» назвали шуткой слова Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луну
Посольство РФ ответило на заявление британского генерала о «российской угрозе»
При ударе коалиции США в Сирии погибли не менее 20 человек
Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже