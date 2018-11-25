2018-11-25T02:45:54+03:00
Политика

Макрон резко осудил беспорядки во время протестов во Франции

По словам президента республики, насилию не место в его стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил беспорядки, которые произошли накануне на акциях протеста против повышения цен на автомобильное топливо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате потасовок, возникших в эту субботу, 24 ноября, в ряде крупных городов республики были задержаны порядка 130 человек. Также многие пострадали.

"Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике", - прокомментировал ситуацию Макрон в своем аккаунте в Twitter.

При этом глава государства отметил храбрость и профессионализм полицейских и поблагодарил их за работу на демонстрациях.

Стоит отметить, что причиной недовольства французов стало очередное повышение цен на бензин и дизельное топливо, а также увеличение налогов. По мнению граждан, новые реформы сильно бьют по малообеспеченным слоям населения, в то время как налог на имущество для богатых продолжает снижаться.

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