Макрон резко осудил беспорядки во время протестов во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил беспорядки, которые произошли накануне на акциях протеста против повышения цен на автомобильное топливо.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате потасовок, возникших в эту субботу, 24 ноября, в ряде крупных городов республики были задержаны порядка 130 человек. Также многие пострадали.
"Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике", - прокомментировал ситуацию Макрон в своем аккаунте в Twitter.
При этом глава государства отметил храбрость и профессионализм полицейских и поблагодарил их за работу на демонстрациях.
Стоит отметить, что причиной недовольства французов стало очередное повышение цен на бензин и дизельное топливо, а также увеличение налогов. По мнению граждан, новые реформы сильно бьют по малообеспеченным слоям населения, в то время как налог на имущество для богатых продолжает снижаться.