2018-11-24T23:13:12+03:00
В мире

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

При этом в МВД Пятой республики сообщили о 130 задержанных
Дарья ИВАШКИНА
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Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протестаВо Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протестаФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал об акциях протеста против повышения цен на автомобильное топливо, которые в субботу, 24 ноября, прошли во многих городах страны.

Как отметил глава МВД Пятой республики, по последним данным, в протестах «желтых жилетов» приняли участие в общей сложности более 106,3 тысячи человек. При этом всего в стране было проведено 1619 акций. «В акциях на территории страны в субботу, в разгар событий в середине дня, принимали участие 106,3 тысячи человек. Это значительно меньше, чем в предыдущую субботу, когда число участников приближалось к 244 тысячам», - сказал Кастанер в прямом эфире телеканала BFM.

Также французский министр обратил внимание на «ужесточение характера действий манифестантов», подчеркнув, что в эту субботу стражам порядка пришлось задержать 130 человек. В настоящее время все они помещены под стражу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 ноября французы, недовольные ростом цен на бензин и увеличением налогов, вновь вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест. Причем ранее в Париже полиции пришлось даже применить слезоточивый газ против активистов.

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