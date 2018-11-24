2018-11-24T15:03:39+03:00
В мире

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Тысячи людей вышли в субботу на демонстрацию с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона
Денис СУХОВ
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В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующихВ Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующихФото: REUTERS
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Тысячи демонстрантов в желтых светоотражающих жилетах вышли на акцию протеста в Париже с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Активисты блокируют улицы и автодороги, следуя призыву «остановить» движение в столице страны.

Массовые демонстрации начались в прошлое воскресенье как акция протеста против «экологического» повышения тарифов на бензин и дизельное топливо. Особое возмущение активистов вызывает то факт, что данные меры сильно бьют по малообеспеченным слоям населения, в то время как правительство продолжает снижать налог на имущество для богатых граждан.

К протестам присоединились около 300 тысяч человек, преимущественно жителей сельской местности и маленьких городов. Активисты в желтых жилетах перекрывали шоссе и объездные дороги, а также блокировали заправочные станции. Очень быстро демонстранты перешли от экономических лозунгов к политическим, потребовав немедленной отставки президента.

Небольшие акции продолжались всю неделю, в пятницу на западе страны полиция задержала мужчину с взрывным устройством, который требовал встречи протестующих с Макроном. В ходе демонстраций погибли два человека, более 750, включая 136 полицейских, получили ранения.

К субботним протестам в Париже правоохранители подготовились основательно – в столицу стянули до 3 тысяч полицейских, некоторые районы города были заблаговременно перекрыты.

В настоящее время в столице Франции собралось уже несколько тысяч демонстрантов. Полиция сдерживает разъяренных граждан в желтых жилетках с помощью спецсредств, в том числе гранат со слезоточивым газом.

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