2018-11-25T14:25:30+03:00
Политика

Российские конструкторы разрабатывают беспилотный танк с рельсотроном

Перспективная гусеничная платформа должна быть адаптирована для использования принципиально новых видов вооружения, включая лазерные и электромагнитные
Денис СУХОВ
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Рельсотрон в действииРельсотрон в действии
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Российские конструкторы разрабатывают концепцию беспилотной гусеничной боевой машины с принципиально новым вооружением. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первоначально концепция предполагает проектирование гусеничной платформы с возможностью беспилотного управления. На первом этапе работ для нее создадут мощную систему электроснабжения, достаточную для питания более энергоемкого вооружения, в том числе электромагнитного (так называемого рельсотрона).

«В перспективе подобный танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку», - цитирует слова источника «Интерфакс».

В агентстве подчеркивают, что официальным подтверждением этой информации не располагают.

Рельсотрон представляет собой электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца. Характерной особенностью рельсотрона является способность разгонять сверхмалые массы до сверхбольших скоростей.

Использование рельсотрона в качестве вооружения позволяет отказаться от опасных пороховых зарядов, а также сэкономить во многих случаях на дорогостоящем ракетном вооружении. В то же время конструкторы сталкиваются с большим числом технологических сложностей, а боевая эффективность получаемых громоздких установок остается сомнительной.

Адаптацией рельсотронов под военные нужды активно занимаются США. В частности, в рамках программы Velocitas Eradico, с 2005 года реализуемой в интересах флота.

Предполагается, что по крайней мере для корабельных платформ самые критические недостостатки рельсотронов получится устранить. Например, новейшие американские эсминцы типа «Замволт» строятся с учетом размещения на них перспективного электромагнитного вооружения.

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