2018-11-25T15:52:50+03:00
Политика

Лавров: Оппоненты Трампа постараются воспрепятствовать контактам России и США

В Москве ожидают новых провокаций, но сохраняют готовность к диалогу с Вашингтоном
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Политические оппоненты президента США Дональда Трампа не оставят попыток подорвать его президентство, в том числе путем провокаций, разрушающих двусторонние отношения с Россией. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога», - заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Диплома подчеркнул, что несмотря на это в Москве сохраняют готовность к диалогу и поиску возможностей для нормальной деполитизированной совместной работы по таким темам как борьба с терроризмом, организованной преступностью, распространением оружия массового уничтожения и купирование угроз в сфере кибербезопасности.

«Когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили», - резюмировал Лавров.

Ожидается, что ближайшая полноформатная двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, который будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евродепутат от Чехии объяснил слова главы МИД республики о «российской угрозе»
Лавров заявил, что противники «Северного потока - 2» хотят понравиться США
Туск пообещал, что ЕС и Британия «останутся лучшими друзьями»
ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами
"Спартак" под началом нового главного тренера выиграл у самарских "Крыльев Советов" 3:1
«Удачные инвестиции»: Business Insider объяснил ажиотаж вокруг российских комплексов ПВО С-400
В Верховной раде призвали Британию отказать Охлобыстину в выдаче визы
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Первый тайм матча "Спартак" - "Крылья Советов" завершился вничью 0:0
Минобороны РФ опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо
Российские конструкторы разрабатывают беспилотный танк с рельсотроном
В Госдуме сочли слова главы МИД Чехии о «российской угрозе» политической игрой
ТАСС: проход судов через Керченский пролив приостановлен из-за украинской провокации
Лидеры Евросоюза одобрили проект соглашения по Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе
ФСБ назвала преднамеренной провокацией действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе
Матч Спартак - Крылья Советов: в воротах у москвичей будет Ребров, а капитаном - Глушаков
Матч Спартак - Крылья Советов: Георгий Тигиев впервые выйдет в основе "Крыльев"
Европарламент поддерживает проект соглашения по Brexit
ВМС Украины обвинили Россию в агрессивных действиях в Керченском проливе
Трамп выразил готовность закрыть границу с Мексикой, чтобы остановить нелегальную миграцию
Три корабля украинских ВМС нарушили границы России и двигаются к Керченскому проливу
Постпред РФ при Евросоюзе предрек Терезе Мэй «невеселое рождество» из-за соглашения по Brexit