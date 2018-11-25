Лавров: Оппоненты Трампа постараются воспрепятствовать контактам России и США

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-25T15:52:50+03:00

В Москве ожидают новых провокаций, но сохраняют готовность к диалогу с Вашингтоном

Изменить размер текста: A A

Политические оппоненты президента США Дональда Трампа не оставят попыток подорвать его президентство, в том числе путем провокаций, разрушающих двусторонние отношения с Россией. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога», - заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Диплома подчеркнул, что несмотря на это в Москве сохраняют готовность к диалогу и поиску возможностей для нормальной деполитизированной совместной работы по таким темам как борьба с терроризмом, организованной преступностью, распространением оружия массового уничтожения и купирование угроз в сфере кибербезопасности.

«Когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили», - резюмировал Лавров.

Ожидается, что ближайшая полноформатная двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, который будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.