Погода в Москве 26 ноября: облачность, местами небольшой снег

26 Нояб. 07:24 2018-11-26T07:24:49+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от -8 до -3 градусов

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Погода в Москве 26 ноября будет облачной, местами пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, возможна гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем местами небольшой снег, температура в Москве -3…-1 градус, по области -6…-1 градус», - говорится в сообщении службы.

В ночь на вторник, 27 ноября, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. С наступлением темноты температура воздуха в Москве упадет до -9…-7 градусов, по области – до -12…-7 градусов. Ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, возможна гололедица.

Днем во вторник в столичном регионе продолжат выпадать небольшие осадки в виде снега, температура воздуха будет колебать в пределах от -8 до -3 градусов. В ночь на среду в Москве и области ожидается заметное похолодание до -11...-14 градусов.