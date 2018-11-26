2018-11-26T13:48:12+03:00
Общество

МИД России раскритиковал решение литовских властей увековечить память главаря «лесных братьев»

Александр ДЖУМАЕВ
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В пресс-службе МИД отметили, что это решение парламента Литвы является еще одной акцией, направленной на героизацию «лесных братьев».В пресс-службе МИД отметили, что это решение парламента Литвы является еще одной акцией, направленной на героизацию «лесных братьев».Фото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России осудило резолюцию, признающую одного из предводителей «лесных братьев» - антисоветского подполья, действовавшего на территории Литвы после окончания Великой отечественной войны, - Адольфаса Раманаускаса, главой Литвы с 1954 по 1957 год.

В пресс-службе МИД отметили, что это решение парламента Литвы является еще одной акцией, направленной на героизацию «лесных братьев». Также в заявлении говорится, что данное решение является актом переписывания истории и издевательством над памятью жертв бандитского террора в Литве.

«Как представляется, факт наделения Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса полномочиями главы Литвы является еще одним шагом властей Литовской Республики по переписыванию послевоенной истории и, по сути, издевательством над памятью многочисленных жертв бандитского террора в Литве, родственники которых еще живы», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД также подчеркнули, что возвеличивание персоналий, подобных Раманаускасу, приводит к забвению литовцев, воевавших с фашизмом во время Второй мировой войны, что «очень печально».

Адольфас Раманаускас, также известный под псевдонимом Ванагас, возглавлял оборонительные силы «Союза борцов за свободу Литвы» с 1949 года, а также менее крупные соединения антисоветских партизан в Литве. В 1956 году он был пойман советскими органами госбезопасности, а через год его расстреляли. По словам некоторых современников, перед расстрелом Ванагаса пытали сотрудники КГБ.

Ранее Сейм (парламент) Литвы принял решение объявить 2018 год годом Раманаускаса, поскольку в этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение Москвы этим решением.

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