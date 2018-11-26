Медведев подписал постановление об обеспечении лекарствами граждан с редкими заболеваниями

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-26T15:49:35+03:00

В Федеральный бюджет вложили 10 млрд рублей ежегодно в период 2019-2021 годов для обеспечения граждан необходимыми средствами

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поставление о порядке обеспечения граждан лекарствами для лечения двенадцати редких и тяжелых заболеваний (нозологий). Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

Правительство расширит федеральную программу по нозологиям в следующем году. Премьер-министр отметил, что лечение пациентов, которые страдают редкими и тяжелыми формами заболеваний, будет финансироваться за счет федерального бюджета. Ранее эта программа касалась лишь семи заболеваний, теперь же государство будет осуществлять закупку лекарств для лечения 12 нозологий.

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова сообщила, что постановление поможет своевременно организовать закупку и проведение торгов. Тем самым, граждане смогут получить эти лекарства уже 1 января 2019 года.

В настоящее время федеральный бюджет финансирует лечение 181,1 тысяч граждан, которые страдают семи видами нозологий.

«Среди семи высокозатратных нозологий есть и орфанные заболевания, но большинство из них до 1 января 2019 года было отнесено на компетенцию субъектов РФ. С 1 января наиболее дорогие из них согласно закону будут перенесены, с точки зрения финансового обеспечения и администрирования закупки, на федеральный бюджет. Будет дополнительно обеспечиваться 2,1 тысяч граждан, страдающих этими заболеваниями», - отметила вице-премьер.

Сообщается, что для обеспечения еще пяти новых нозологий в федеральном бюджете РФ заложено по 10 млрд рублей ежегодно в период 2019-2021 годов.

Напомним, ранее Совет Федерации предложил лечить все редкие заболевания за счет федерального бюджета.