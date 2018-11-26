Медведев подписал постановление об обеспечении лекарствами граждан с редкими заболеваниями
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поставление о порядке обеспечения граждан лекарствами для лечения двенадцати редких и тяжелых заболеваний (нозологий). Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
Правительство расширит федеральную программу по нозологиям в следующем году. Премьер-министр отметил, что лечение пациентов, которые страдают редкими и тяжелыми формами заболеваний, будет финансироваться за счет федерального бюджета. Ранее эта программа касалась лишь семи заболеваний, теперь же государство будет осуществлять закупку лекарств для лечения 12 нозологий.
Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова сообщила, что постановление поможет своевременно организовать закупку и проведение торгов. Тем самым, граждане смогут получить эти лекарства уже 1 января 2019 года.
В настоящее время федеральный бюджет финансирует лечение 181,1 тысяч граждан, которые страдают семи видами нозологий.
«Среди семи высокозатратных нозологий есть и орфанные заболевания, но большинство из них до 1 января 2019 года было отнесено на компетенцию субъектов РФ. С 1 января наиболее дорогие из них согласно закону будут перенесены, с точки зрения финансового обеспечения и администрирования закупки, на федеральный бюджет. Будет дополнительно обеспечиваться 2,1 тысяч граждан, страдающих этими заболеваниями», - отметила вице-премьер.
Сообщается, что для обеспечения еще пяти новых нозологий в федеральном бюджете РФ заложено по 10 млрд рублей ежегодно в период 2019-2021 годов.
Напомним, ранее Совет Федерации предложил лечить все редкие заболевания за счет федерального бюджета.