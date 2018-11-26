В Японии полиция обнаружила в доме шесть трупов

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-26T15:44:10+03:00

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Полиция Японии нашла в префектуре Миядзаки тела шести человек, включая одного ребенка. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно опубликованным данным, на нескольких телах удалось обнаружить следы ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы предполагают, что в жилом доме произошло массовое убийство.

Известно, что тела были найдены после обращения одного из родственников погибших. Он рассказал, что в течение нескольких дней не мог ни с кем связаться.

На данный момент все обстоятельства уточняются.