2018-11-26T15:44:10+03:00
В мире

В Японии полиция обнаружила в доме шесть трупов

Уголовное дело по факту массового убийства возбудили в префектуре Миядзаки
Алена Басавина
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Полиция Японии нашла в жилом доме 6 труповПолиция Японии нашла в жилом доме 6 труповФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Японии нашла в префектуре Миядзаки тела шести человек, включая одного ребенка. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно опубликованным данным, на нескольких телах удалось обнаружить следы ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы предполагают, что в жилом доме произошло массовое убийство.

Известно, что тела были найдены после обращения одного из родственников погибших. Он рассказал, что в течение нескольких дней не мог ни с кем связаться.

На данный момент все обстоятельства уточняются.

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