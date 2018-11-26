2018-11-26T16:48:41+03:00
Общество

Опубликован список самых курящих городов России

В топ-3 списка вошли Москва, Брянск и Краснодар
Александр ДЖУМАЕВ
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Согласно статистике Минздрава, примерно 17% смертей в России спровоцированы последствиями курения.Согласно статистике Минздрава, примерно 17% смертей в России спровоцированы последствиями курения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянск возглавил список самых курящих городов России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market.

В опросе участвовали 2600 человек в возрасте от 23 до 76 лет из двадцати городов страны. У респондентов спрашивали, курят ли они или их близкие. У некурящих участников опроса же спрашивали о том, курили ли они ранее.

Второе место в рейтинге заняла Москва, а сразу за столицей в списке расположился Краснодар. В пятерку самых курящих городов нашей страны вошли также Волгоград и Иваново.

В топ-10 списка вошли также Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.

Стоит отметить, что агентство Zoom Market ранее опубликовало список самых пьющих городов страны. Лидером данного списка оказался Саратов.

Согласно статистике Минздрава, примерно 17% смертей в России спровоцированы последствиями курения. При этом специалисты ведомства отмечают, что в этом году в нашей стране снизилось число потребляемого табака, а с 2013 года несколько миллионов человек отказались от пагубной привычки.

ТОП-10 САМЫХ КУРЯЩИХ ГОРОДОВ РОССИИ

1. Брянск

2. Москва

3. Краснодар

4. Волгоград

5. Иваново

6. Челябинск

7. Ростов-на-Дону

8. Воронеж

9. Пермь

10. Тамбов

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