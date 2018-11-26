Опубликован список самых курящих городов России
Брянск возглавил список самых курящих городов России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market.
В опросе участвовали 2600 человек в возрасте от 23 до 76 лет из двадцати городов страны. У респондентов спрашивали, курят ли они или их близкие. У некурящих участников опроса же спрашивали о том, курили ли они ранее.
Второе место в рейтинге заняла Москва, а сразу за столицей в списке расположился Краснодар. В пятерку самых курящих городов нашей страны вошли также Волгоград и Иваново.
В топ-10 списка вошли также Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.
Стоит отметить, что агентство Zoom Market ранее опубликовало список самых пьющих городов страны. Лидером данного списка оказался Саратов.
Согласно статистике Минздрава, примерно 17% смертей в России спровоцированы последствиями курения. При этом специалисты ведомства отмечают, что в этом году в нашей стране снизилось число потребляемого табака, а с 2013 года несколько миллионов человек отказались от пагубной привычки.
ТОП-10 САМЫХ КУРЯЩИХ ГОРОДОВ РОССИИ
1. Брянск
2. Москва
3. Краснодар
4. Волгоград
5. Иваново
6. Челябинск
7. Ростов-на-Дону
8. Воронеж
9. Пермь
10. Тамбов