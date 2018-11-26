В Казахстане женщина и ребенок скончались после дезинсекции дома

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-26T17:14:41+03:00

В Казахстане два человека умерли после дезинсекции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Два человека скончались от отравления после проведения дезинсекции в жилом доме казахстанского села Мангистау. Об этом сообщает местное издание ИнформБюро.

Согласно опубликованным данным, трагедия произошла 21 ноября 2018 года. Жильцы многоквартирного дома по объявлению в интернете нашли службу по борьбе с тараканами и вызвали специалиста.

Через два дня после обработки помещений пожилой женщине и ребенку стало плохо. Они обратились в местную больницу, где им поставили диагноз «Пищевое отравление».

Пациентов отпустили домой под расписку, однако вскоре их доставили вместе с другими пострадавшими в медицинское учреждение на карете скорой помощи.

На руках у медиков ребенок скончался. Также по дороге умерла 29-летняя женщина.

Известно, что по факту массового отравления полиция Казахстана уже возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия был проведен осмотр.

Сотрудник дезинсекционной службы задержан, назначены необходимые экспертизы. Расследование дела продолжается.