2018-11-26T21:13:50+03:00
Звезды

Дочь Джеки Чана сыграла однополую свадьбу

Этта У Чжолинь поженилась c канадской модели Энди Отом
Алена Басавина
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Дочь Джеки Чана поженилась на канадской модели Фото: Instagram uchux2Дочь Джеки Чана поженилась на канадской модели Фото: Instagram uchux2
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Дочь Джеки Чана вступила в однополый брак со своей возлюбленной. Об этом 19-летняя Этта У Чжолинь объявила на странице в Instagram.

Девушка выложила фотографию вместе со своей супругой 31-летней канадской моделью Энди Отом. На снимке молодожены держат свидетельство о заключении брака, датированное 8 ноября. Девушки расписались в Торонто.

«Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы», — написала дочь Джеки Чана под фотографией в свадебных нарядах.

Напомним, что Этта У Чжолинь призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации в октябре 2017 года. Наследница известного актера опубликовала в Instagram фото на фоне радужного флага с подписью «Если кто не понял, я — лесбиянка».

Позднее девушка призналась, что родители не одобрили ее ориентацию. Дочь-лесбиянку они выгнали из дома, из-за чего ей пришлось ночевать под мостом вместе с любимой.

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