Борис Титов: Самозанятые и малый бизнес – это не ради доходов в бюджет

СЕГОДНЯ 01:41 2018-11-27T01:48:39+03:00

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в большом интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал, что он думает о налоге для самозанятых и как, по его мнению, можно вывести их из «тени».

«Надо понять, самозанятые и малый бизнес – это не ради доходов в бюджет. Эти люди несут другую функцию – социальную. Они создают товары и услуги, доступные для населения, которые спасали нас в кризис. Эти люди сами себе создают рабочие места. Но они в теневом секторе. 20 миллионов человек сейчас получают дополнительные доходы, с которых они не платят налоги. Этот бизнес надо выводить в светлую часть, но не пинками и угрозами», - сказал бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что самозанятых много, и все они «готовы были бы работать в белую, если бы государство четко высказало простые правила».

«Мы предлагаем такую схему. Заплати когда хочешь. Один раз. Хоть на три месяца вперед, хоть на три года. Никаких регистраций как ИП. Просто приди в МФЦ. Оплати патент или разрешение на работу. И работай, сколько хочешь», - подчеркнул Борис Титов.

Он добавил, что такой патент мог бы стоить от 10 до 20 тысяч рублей в год, в зависимости от региона.

«Это бы и копеечку еще принесло в региональный бюджет, но не это главное. Надо, чтобы эти люди чувствовали себя спокойно», - считает бизнес-омбудсмен.

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