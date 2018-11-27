ЧП в Сеуле: в машину с верховным судьей Южной Кореи бросили «коктейль Молотова»

СЕГОДНЯ 05:39 2018-11-27T05:52:36+03:00

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Во вторник, 27 ноября, в Сеуле случилось ЧП: в автомобиль с судьей Верховного суда Южной Кореи бросили бутылку с зажигательной смесью. Бдительные полицейские задержали нападавшего на месте преступления, злоумышленником оказался пожилой человек, 74-летний пенсионер.

Это произошло утром, когда судья Ким Мён Су приехал на работу. Его машина в тот момент на небольшой скорости подъезжала к зданию Верховного суда Республики Корея. Бутылка попала в переднюю часть автомобиля, загорелась шина. Охранники очень быстро потушили машину, в итоге никто не пострадал, в том числе и сам судья.

Имя старика, бросившего «коктейль Молотова», в интересах следствия не разглашается. Сейчас его допрашивает полиция. Сотрудники правоохранительных органов Сеула пытаются понять, что толкнуло пожилого «террориста» на такой поступок, передает ТАСС.