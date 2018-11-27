2018-11-27T07:30:40+03:00
Общество

Погода в Москве 27 ноября: Облачно с прояснениями, небольшой снег

Температура воздуха в Москве и области составит от -7 до -2 градусов
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 27 ноября: Облачно с прояснениями, небольшой снегПогода в Москве 27 ноября: Облачно с прояснениями, небольшой снегФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Погода в Москве 27 ноября будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем небольшой снег, температура в Москве -4...-2 градуса, по области -7...-2 градуса», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночь на среду в столичном регионе сохранится облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве опустится до -10…-8 градусов, по области до -9…-4 градусов. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Местами гололедица.

К концу рабочей недели в Москву придет умеренное похолодание. Ночные температуры будут колебаться в пределах -14...-9 градусов, днем - от -9 до -4 градусов.

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