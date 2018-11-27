Джонни Депп развлекал гостей на свадьбе своего друга

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-27T10:00:38+03:00

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Известный актер Джонни Депп был приглашен на свадьбу к лучшему другу Шейну Макгоуэну. Голливудская звезда была приглашена не только гостем, но и гитаристом.

Дружбу между Деппом и Макгоуэном длится уже более 20 лет. В начале 1990-х актер принял участие в записи одного из альбомов музыканта, а в 2017 году Депп выступил на концерте в честь 60-летия Макгоуэна.

Торжество прошло в Копенгагене в минувший понедельник, 26 ноября. Отношения жениха и невесты проверены временем, они вместе уже 30 лет, но все же решили узаконить отношения. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары, пишет Daily mail.

Невеста - журналистка Виктория Мэри Кларк — призналась, что помолвка пары прошла еще 11 лет назад, а вот теперь они поженились.

Джонни Депп побывал на свадьбе у друга

Развлекал публику Джонни Депп, на счету которого десятки успешных ролей в самых разных фильмах. Кстати, зритель с нетерпением ждет очередную часть «Пиратов Карибского моря», но увы, здесь увидеть знаменитого Джека Воробья не удастся, Депп не получил данную роль, сообщает Пятый канал.