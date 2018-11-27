На юг Италии обрушилось двойное торнадо

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-27T11:27:21+03:00

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Жители провинций Апулия, Калабрия и Кампания, расположенных на юге Италии, стали свидетелями редкого природного явления — двойного торнадо. Одному из очевидцев удалось снять приближение стихии на видео и выложить на своей страничке в соцсети.

На видеозаписи можно рассмотреть как два гигантских вихря неумолимо приближаются к итальянскому побережью со стороны Адриатического моря, передает телеканал «360».

Вскоре после съемок торнадо достигло берега, нанеся ущерб близлежащим деревням. В результате разгула стихии были разрушения несколько жилых домов и прибрежных зданий. Ветра переворачивали автомобили, и уничтожали все на своем пути. У побережья с корнем было вырвано несколько десятков деревьев.

Во время торнадо травмы получили несколько местных жителей. Подробности об их состоянии не сообщаются. О жертвах стихии информации не поступало. Известно лишь, что на период бури эвакуация в районе объявлена не была, передает сайт телеканала «Звезда».