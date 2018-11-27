2018-11-27T11:27:21+03:00
Происшествия

На юг Италии обрушилось двойное торнадо

Редкое природное явление повредило прибрежные дома [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Италии на видео сняли двойной торнадоВ Италии на видео сняли двойной торнадоФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Жители провинций Апулия, Калабрия и Кампания, расположенных на юге Италии, стали свидетелями редкого природного явления — двойного торнадо. Одному из очевидцев удалось снять приближение стихии на видео и выложить на своей страничке в соцсети.

На видеозаписи можно рассмотреть как два гигантских вихря неумолимо приближаются к итальянскому побережью со стороны Адриатического моря, передает телеканал «360».

Вскоре после съемок торнадо достигло берега, нанеся ущерб близлежащим деревням. В результате разгула стихии были разрушения несколько жилых домов и прибрежных зданий. Ветра переворачивали автомобили, и уничтожали все на своем пути. У побережья с корнем было вырвано несколько десятков деревьев.

Во время торнадо травмы получили несколько местных жителей. Подробности об их состоянии не сообщаются. О жертвах стихии информации не поступало. Известно лишь, что на период бури эвакуация в районе объявлена не была, передает сайт телеканала «Звезда».

xchris72xchris72
На юге Италии бушует двойное торнадо
20 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп раскритиковал планы концерна General Motors закрыть четыре завода в США
Полиция Италии арестовала босса каморры, скрывавшегося 15 лет
Для секретной информации Минобороны создадут специальные флеш-накопители
Вступил в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой
НАСА опубликовало видео посадки зонда на Марс в рамках миссии InSight
Словацкий хоккеист скончался после игры
Основатель Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая
В России беспилотные автомобили получат специальный знак
МИД Турции: причастные к делу Хашкаджи действовали по приказу
Джонни Депп развлекал гостей на свадьбе своего друга
Трамп готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары с 1 января
"Призываем США обуздать своих подопечных" - посольство России о погромах на Украине
Российское правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию