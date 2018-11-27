2018-11-27T11:51:39+03:00
В мире

Полиция Италии арестовала босса каморры, скрывавшегося 15 лет

Преступник управлял поставками крупных партий наркотиков из Марокко на итальянский юг
Сакина НУРИЕВА
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Полиция Италии арестовала босса каморры Антонио Орландо, скрывавшегося 15 лет.Полиция Италии арестовала босса каморры Антонио Орландо, скрывавшегося 15 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Карабинеры итальянского Неаполя во вторник, 27 ноября арестовали одного из лидеров местной преступной организации каморра Антонио Орландо, который скрывался от властей с 2003 года.

Орландо считался одним из наиболее разыскиваемых преступников Италии. Ранее в отношении 60-летнего преступника были выписаны два ордера на арест по обвинению в организации мафиозной структуры, по итальянскому уголовному праву оно считается самым тяжелым.

Антонио Орландо подозревают в организации клана каморра, которая состоит из трех отдельных групп. Известно, что преступник был задержан в одном из северных пригородов Неаполя.

Его обнаружили в квартире, в которой он находился несколько дней и не собирался оставаться длительное время. Именно благодаря такой тактике боссу камеры и удавалось скрываться от властей 15 лет.

Антонио Орландо управлял поставками крупных партий наркотиков на юг Италии. Тонны высококачественного гашиша доставлялись из Марокко, на черный рынок наркотик попадал под маркой «айфон».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в итальянском городе Парма в возрасте 87 лет умер бывший глава сицилийской группировки «Коза ностра» Тото Риина.

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