ФАС и ЦБ обсуждают законопроект о блокировке роста монополизации финсектора
Рабочая группа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России по формированию равной конкурентной среды в банковском секторе приступили к обсуждению законопроекта, который предполагает блокировку роста монополизации финансового сектора. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время выступления на форуме Финансового университета.
«Сейчас обсуждается на рабочей группе ФАС и ЦБ проект закона, который будет блокировать рост монополизации финансового сектора», - заявил Швецов.
Он отметил, что в настоящий момент роль государства в финансовом секторе растет вынужденно. Однако, это явление носит временный характер.
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