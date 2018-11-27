2018-11-27T13:11:59+03:00
Экономика

ФАС и ЦБ обсуждают законопроект о блокировке роста монополизации финсектора

Швецов отметил, что сейчас роль государства в финансовом секторе растет вынужденно
Сакина НУРИЕВА
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ФАС и ЦБ обсуждают законопроект о блокировке роста монополизации финсектора.ФАС и ЦБ обсуждают законопроект о блокировке роста монополизации финсектора.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рабочая группа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России по формированию равной конкурентной среды в банковском секторе приступили к обсуждению законопроекта, который предполагает блокировку роста монополизации финансового сектора. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время выступления на форуме Финансового университета.

«Сейчас обсуждается на рабочей группе ФАС и ЦБ проект закона, который будет блокировать рост монополизации финансового сектора», - заявил Швецов.

Он отметил, что в настоящий момент роль государства в финансовом секторе растет вынужденно. Однако, это явление носит временный характер.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что «Роснефть» и СПбМТСБ разработали меры против спекуляций на рынке.

Также 16 ноября текущего года Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний.

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