СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-27T13:11:59+03:00

ФАС и ЦБ обсуждают законопроект о блокировке роста монополизации финсектора. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швецов отметил, что сейчас роль государства в финансовом секторе растет вынужденно

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Рабочая группа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России по формированию равной конкурентной среды в банковском секторе приступили к обсуждению законопроекта, который предполагает блокировку роста монополизации финансового сектора. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время выступления на форуме Финансового университета.

«Сейчас обсуждается на рабочей группе ФАС и ЦБ проект закона, который будет блокировать рост монополизации финансового сектора», - заявил Швецов.

Он отметил, что в настоящий момент роль государства в финансовом секторе растет вынужденно. Однако, это явление носит временный характер.

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