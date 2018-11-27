2018-11-27T14:54:10+03:00
Политика

ЕС обсудит санкции против России на саммите в декабре

Политик уверен, что не нужно «предаваться иллюзиям» относительно антироссийских мер
Сакина НУРИЕВА
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ЕС обсудит санкции против России на саммите в декабре.ЕС обсудит санкции против России на саммите в декабре.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На саммите ЕС в декабре обсудят санкции против России. Об этом заявил представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов во время форума по внешней политике в Берлине.

При этом политик не прокомментировал, какими могут быть итоги предстоящих дискуссий. Как сообщил Чижов, в Европе многие страны выступают за отмену станционных ограничений против России, другие, напротив, «спят и видят», как бы усилить эти меры. В связи с этим он сказал, что не нужно «предаваться иллюзиям».

Тем не менее, Чижов уверен, что на саммите ЕС «будет очередное обсуждение очередного пакета санкций» против России.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций. В ноябре также депутат от Италии Марио Боргезио предложил Европейскому парламенту пересмотреть отношение к России.

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