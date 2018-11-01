Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций

1 Нояб. 17:02 2018-11-01T17:03:03+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, 1 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, заявила, что ФРГ будет выступать за продление антироссийских санкций. Как считает глава немецкого правительства, ограничительные меры в отношении нашей страны по-прежнему необходимы, так как прогресса в реализации минских договоренностей пока нет.

«По состоянию на сегодняшний день Германия будет в том числе и в декабре выступать за продление санкций», - приводит слова Меркель немецкий телеканал Welt.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, немецкие бизнесмены выступают против антироссийских санкций. Так, управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, выступая в октябре на Евразийском экономическом форуме, напомнил, что Россия является очень важным партнером для ЕС.

Однако власти Британия и ФРГ все равно планируют ввести новые ограничения в отношении РФ. Поводом для них могут стать бездоказательные обвинения в адрес российской разведки в кибератаках.