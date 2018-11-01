Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, 1 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, заявила, что ФРГ будет выступать за продление антироссийских санкций. Как считает глава немецкого правительства, ограничительные меры в отношении нашей страны по-прежнему необходимы, так как прогресса в реализации минских договоренностей пока нет.
«По состоянию на сегодняшний день Германия будет в том числе и в декабре выступать за продление санкций», - приводит слова Меркель немецкий телеканал Welt.
Между тем, как сообщал сайт kp.ru, немецкие бизнесмены выступают против антироссийских санкций. Так, управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, выступая в октябре на Евразийском экономическом форуме, напомнил, что Россия является очень важным партнером для ЕС.
Однако власти Британия и ФРГ все равно планируют ввести новые ограничения в отношении РФ. Поводом для них могут стать бездоказательные обвинения в адрес российской разведки в кибератаках.