В России снизились цены на красную икру

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-27T15:03:14+03:00

Цены на икру к Новому году могут пойти упасть Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Производители обещают, что новогоднего скачка цен на деликатес не ожидается

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Цены на красную икру в магазинах поползли вниз. Приятные скидки ждут покупателей не только за счет различных акций, а потому, что упали цены у производителей.

В некоммерческой организации «Рыбный союз» отмечают, что в этом году снижение стоимости икры может составить 30 процентов.

Это связано с естественными биологическими процессами, после путины продукции стало больше и конкуренция на рынке выше, а значит, борьба за покупателя идет рублем. Производители вынуждены предлагать более выгодные условия, чтобы заполучить клиента.

Общественники предполагают, что такие цены на икру задержатся надолго. Новогоднего увеличения стоимости, как это бывает обычно, не будет.

Кстати, замораживать икру впрок после покупки в магазине нет никакого смысла. Эксперт отмечает, что продукт только потеряет свои свойства. Заморозка актуальна только после добычи ценного продукта, а в случае с повторной заморозкой магазинной икры только потеряются вкусовые качества.

Несмотря на оптимистичные прогнозы цены в магазинах на икру постоянно растут. С 2016 до 2017 года увеличение составило 30 процентов, пишет «Утро.ру».

Что касается дешевой икры, то покупатели очень часто сталкиваются с подделками. На просторах интернета можно без труда найти жалобы на качество продута: зачастую продукт по привлекательной цене оказывается «несъедобным».

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