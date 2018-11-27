Создатель Facebook не пришел на заседание по фейковым новостям

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-27T16:28:02+03:00

Представители стран мира планировали обсудить с Цукербергом вопрос утечки информации в его «детище»

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Во вторник, 27 ноября, в британском парламенте прошло первое заседание международного комитета по вопросам «фейковых» новостей и утечке персональных данных из социальных сетей. Однако оно проходило в совсем незапланированном формате, без участия Марка Цукерберга, основателя Facebook. Мужчина просто проигнорировал эту встречу, на которую его официально пригласили несколькими месяцами ранее.

Инициаторами создания «гранд-комитета» стали глава комитета по цифровым технологиям и СМИ Дэмиан Коллинз и глава комитета по доступу к информации, приватности и этике Боб Циммер.

В конце октября мужчины официально объявили о создании комитета и пригласили на его первое заседание Марка Цукерберга. Однако основатель Facebook решил проигнорировать приглашение, чем разочаровал многочисленных присутствующих. В заседании приняли участие представители Ирландии, Бельгии и Франции.

К слову, в свое время и канадский, и британский комитеты добивались от Facebook четкой информации по поводу нарушений и в том числе скандала вокруг Cambridge Analytica и последующих многочисленных утечек информации, сообщает "РИА Новости".

В апреле этого года Facebook сообщил об передаче личных данных 87 миллионов пользователей британской аналитической компании Cambridge Analytica. В ответ компания заявила, что согласно контракту, имела право получить данные не более 30 миллионов человек.