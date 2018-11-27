2018-11-27T16:28:04+03:00
Умные вещи

Сбой в Facebook: пользователям снова приходят прочитанные сообщения

Социальная сеть заявила, что уже исправила ошибку
Алена Басавина
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В работе Facebook произошел сбойВ работе Facebook произошел сбойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Facebook начала заново присылать пользователям прочитанные сообщения. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно опубликованным данным, из-за сбоя в системе старые переписки вновь были отмечены как непрочитанные. Люди начали получать сообщения годичной давности.

В социальный сети всерьез обеспокоились этим фактом. Некоторые обитатели Facebook пожаловались, что получили сообщения от бывшей возлюбленной или умершего близкого человека.

Юзеры направили свои жалобы в техническую поддержку. В результате представители Facebook извинились и заявили об устранении бага.

«Ранее некоторые люди, возможно, получили в Facebook старые сообщения. Проблема, вызванная обновлениями программного обеспечения, была полностью решена. Мы сожалеем о любых неудобствах», - заявили в компании Facebook.

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