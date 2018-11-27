Сбой в Facebook: пользователям снова приходят прочитанные сообщения
Facebook начала заново присылать пользователям прочитанные сообщения. Об этом сообщает издание The Verge.
Согласно опубликованным данным, из-за сбоя в системе старые переписки вновь были отмечены как непрочитанные. Люди начали получать сообщения годичной давности.
В социальный сети всерьез обеспокоились этим фактом. Некоторые обитатели Facebook пожаловались, что получили сообщения от бывшей возлюбленной или умершего близкого человека.
Юзеры направили свои жалобы в техническую поддержку. В результате представители Facebook извинились и заявили об устранении бага.
«Ранее некоторые люди, возможно, получили в Facebook старые сообщения. Проблема, вызванная обновлениями программного обеспечения, была полностью решена. Мы сожалеем о любых неудобствах», - заявили в компании Facebook.