Сбой в Facebook: пользователям снова приходят прочитанные сообщения

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-27T16:28:04+03:00

Социальная сеть заявила, что уже исправила ошибку

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Facebook начала заново присылать пользователям прочитанные сообщения. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно опубликованным данным, из-за сбоя в системе старые переписки вновь были отмечены как непрочитанные. Люди начали получать сообщения годичной давности.

В социальный сети всерьез обеспокоились этим фактом. Некоторые обитатели Facebook пожаловались, что получили сообщения от бывшей возлюбленной или умершего близкого человека.

Юзеры направили свои жалобы в техническую поддержку. В результате представители Facebook извинились и заявили об устранении бага.

«Ранее некоторые люди, возможно, получили в Facebook старые сообщения. Проблема, вызванная обновлениями программного обеспечения, была полностью решена. Мы сожалеем о любых неудобствах», - заявили в компании Facebook.