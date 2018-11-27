2018-11-27T17:07:23+03:00
Общество

Дженнифер Лопес отказала российскому хоккеисту в автографе

Спортсмен встретил знаменитость в одном из ресторанов в Калифорнии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дженнифер Лопес отказала российскому хоккеисту в автографеДженнифер Лопес отказала российскому хоккеисту в автографеФото: REUTERS
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Игорь Ожиганов, российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» поделился впечатлениями о недавней встрече с американской певицей Дженнифер Лопес.

Мужчина в компании с одноклубником находился в Калифорнии во время выездных матчей НХЛ. Хоккеисты посетили местный парк аттракционов, сообщает издание "Советский спорт".

- Там мы с Никитой Зайцевым сходили в парк аттракционов, покатались. Набрались эмоций, приезжали на матч в шортах. Там ведь тепло! – рассказывает Ожиганов.

После парка развлечений мужчины направились в ближайший ресторан перекусить. И каково было их удивление, что за одним из столиков сидела Дженнифер Лопес! Удивленные мужчины решили подойти к звезде и попросить у нее автограф. Однако та в свою очередь отказала им. По словам хоккеистов, они забыли представиться и сказать, что играют в НХЛ.

- Мы как школьники подошли. Дженнифер посмотрела так… И нас сразу отправили восвояси, - сокрушается Ожиганов.

К слову, 27 ноября этого года 26-летний Игорь забросил свою дебютную шайбу в матче НХЛ против «Бостон Брюинс». А весной прошлого года Ожиганов подписал годовой контракт с «Торонто».

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