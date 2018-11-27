На станции метро «Юго-Западная» в Москве человек погиб под колесами поездами

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-27T18:17:22+03:00

На станции метро «Юго-Западная» в Москве погиб человек под колесами поездами Фото: предоставлено очевидцем

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В московском метрополитене, на станции «Юго-Западная Сокольнической линии погиб человек, упав на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел примерно в 16:45.

Как сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира.

На станции метро Юго-Западной в Москве человек упал на рельсы метро.

Специалисты уже извлекли тело погибшего. Пострадавшим оказался 25-летний гражданин республики Узбекистан. Обстоятельства ЧП расследуются.

- Движение на южном участке Сокольнической линии оперативно ввели в график после инцидента с пассажиром на станции «Юго-Западная». Станции «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» продолжили работу в штатном режиме после непродолжительного закрытия на вход, - сообщили в Московском метрополитене.

КСТАТИ

Пассажиры не могли понять, почему были закрыты несколько станций на Сокольнической линии, если инцидент был на одной. Как объяснил Алексей Мышляев, возникли проблемы с извлечением тела погибшего, поэтому в 17.17 закрыли на вход станций метро «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Румянцево», «Саларьево» Сокольнической линии.

- Закрывали на вход с целью обеспечения безопасности пассажиров и ввиду отсутствия движение поездов, чтобы не допускать столпотворения у эскалатора и на платформе, - уточнил Мышляев.

В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей. Машинист электропоезда уже рассказал, что погибший самостоятельно шагнул под поезд. Также будут запрошены видео с камер наблюдения.